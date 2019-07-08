В День семьи, любви и верности – призы от «Единой России»

Десятый год подряд фестиваль «Семейный пикник» организует социально значимые мероприятия, нацеленные на поддержание семьи и семейных отношений. Последний был посвящен Дню семьи, любви и верности, поддержанный региональным отделением Партии «Единая Россия».

Масштабное городское мероприятие, в котором приняли участие семьи Якутска состоялось на территории мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история». Продюсер проекта Ирина Комионко пригласила участвовать представителей всех возрастов и разного семейного стажа.

Прошли конкурсы, игры с участием и больших и маленьких гостей фестиваля, а после крутили барабан – счастливчика ждал супер-приз от Партии «Единая Россия». Вытянула счастливый билет маленькая девочка – семилетняя Лариса Илларионова.

Приз победителям вручил и.о. начальника отдела агитационно-пропагандистской работы Якутского регионального отделения «Единой России» Федор Протопопов. Надо было видеть радость малышки, ведь она получила планшет фирмы «HUAWEI».

Указом Президента РФ 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства. Сегодня решение вопросов по улучшению демографической ситуации в стране, поддержки семей с детьми, созданию условий безопасного детства, профилактике социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних, семейного устройства детей-сирот, сопровождения замещающих и приемных семей становятся основным вектором социального развития страны.

В настоящее время правовое регулирование оказания мер поддержки семей с детьми требует пересмотра и принятия общефедеральных требований, а также межведомственной консолидации усилий в вопросах устранения «выпадения» отдельных категорий семей из регионального правового поля.

Партийный проект призван защищать права семей и пропагандировать традиционные семейные ценности, консолидируя вокруг себя общественные организации, социальные НКО, активных граждан, реализуя практику конкретных дел.