В День Семьи компания «Зелёный рай» дала старт розыгрышу призов!

🌸🌼🌸🌼🌸 В День Семьи компания «Зелёный рай» дала старт розыгрышу призов — ПОДАРКИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ! : 🎁Популярные

комнатные растения🪴🪴🪴 🎁НАБОР: «Моя семья — цветовод»; 🎁НАБОР: «Моя семья за здоровое питание»;

🌿🌿🌿🌿🌿 🎁»НАШ ЗЕЛЕНЫЙ РАЙ!» Фитодизайн 💫помещения; 🎁Подарочные

💌💌💌сертификаты; 🎁И супер ПРИЗ: огромный

НАБОР комнатных цветов

🪴💕🪴💕🪴 💕

«Моя цветущая семья» ! 📍Для участия :

💚1) Купи любой товар от 1000₽💸и получи КУПОН участника 💫🌟💫

2) Подпишись в Телеграмм группы: Мой эко путь; Зеленый рай; green paradise

*Дату проведения розыгрыша объявим в наших публикациях! С любовью 💚

и вдохновением☀️

ваш « Зелёный🌳рай»! 🏡ул. Глухой переулок 2/2,

☎️33-50-59

Фото: Зеленый рай Источник: Зеленый рай

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