12.07.2022
17:05
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Экология
В День Семьи компания «Зелёный рай» дала старт розыгрышу призов!
🌸🌼🌸🌼🌸 В День Семьи компания «Зелёный рай» дала старт розыгрышу призов — ПОДАРКИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ! :
🎁Популярные
комнатные растения🪴🪴🪴
🎁НАБОР: «Моя семья — цветовод»;
🎁НАБОР: «Моя семья за здоровое питание»;
🌿🌿🌿🌿🌿
🎁»НАШ ЗЕЛЕНЫЙ РАЙ!» Фитодизайн 💫помещения;
🎁Подарочные
💌💌💌сертификаты;
🎁И супер ПРИЗ: огромный
НАБОР комнатных цветов
🪴💕🪴💕🪴 💕
«Моя цветущая семья» !
📍Для участия :
💚1) Купи любой товар от 1000₽💸и получи КУПОН участника 💫🌟💫
2) Подпишись в Телеграмм группы: Мой эко путь; Зеленый рай; green paradise
*Дату проведения розыгрыша объявим в наших публикациях!
С любовью 💚
и вдохновением☀️
ваш « Зелёный🌳рай»!
🏡ул. Глухой переулок 2/2,
☎️33-50-59
Фото: Зеленый рай
Источник: Зеленый рай
#«Зеленый рай»#«Мой Эко путь»#В День Семьи компания «Зелёный рай» дала старт розыгрышу призов!#мой эко путь#республика саха (якутия)#салон цветов и флористики «Зеленый рай»#Якутия
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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