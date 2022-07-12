12.07.2022
17:05
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Экология

В День Семьи компания «Зелёный рай» дала старт розыгрышу призов!

🌸🌼🌸🌼🌸 В День Семьи компания «Зелёный рай» дала старт розыгрышу призов — ПОДАРКИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ! :

🎁Популярные
комнатные  растения🪴🪴🪴

🎁НАБОР: «Моя семья — цветовод»;

🎁НАБОР: «Моя семья за здоровое питание»;
🌿🌿🌿🌿🌿

🎁»НАШ ЗЕЛЕНЫЙ РАЙ!» Фитодизайн 💫помещения;

🎁Подарочные
💌💌💌сертификаты;

🎁И супер ПРИЗ: огромный
НАБОР комнатных цветов
🪴💕🪴💕🪴 💕
«Моя цветущая семья» !

📍Для участия :
💚1) Купи любой товар от 1000₽💸и получи КУПОН участника 💫🌟💫           
2) Подпишись в Телеграмм группы: Мой эко путь; Зеленый рай; green paradise
*Дату проведения розыгрыша объявим в  наших публикациях!

С любовью 💚
и вдохновением☀️
ваш « Зелёный🌳рай»!

🏡ул. Глухой переулок 2/2,
☎️33-50-59

Фото: Зеленый рай
Источник: Зеленый рай

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