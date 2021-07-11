11.07.2021
22:50
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Светская хроника

В День рыбака якутяне демонстрируют свои трофеи

Второе воскресенье июля Россия отмечает день рыбака. Естественно, соцсети запестрели выразительными фото. SakhaLife воспроизводит самые эффектные.

Василий СИВЦЕВ.

Врач Владимир ГАБЫШЕВ.

Врач Иван ЛУЦКАН отпустил щуренка, чтоб подрос.

Парикмахер, стилист Зулияна ПАВЛОВА.

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ

Председатель Союза славянских общин Якутии Алексей ЧЕРТКОВ.

Председатель Федерации профсоюзов Якутии Николая ДЕГТЯРЕВ.

Общественный деятель Гаврил СТРУЧКОВ.

Михаил СТОЛИЦА.

Петр ЦЫПАНДИН.

Краевед Игорь ЧИКАЧЕВ.

Фото: из соцсети
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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