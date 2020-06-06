06.06.2020
09:10
26
Культура & Образование
В День русского языка якутян приглашают проверить свои знания
6 июня в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина отмечается международный день русского языка, учреждённый ООН в 2010 году.
Ежегодно в этот день в республике проводятся различные мероприятия, приуроченные к этой знаменательной дате.
В этом году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, Управлением по вопросам развития языков Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) подготовлен тест ко Дню русского языка.
Приглашаем жителей республики пройти тест и проверить свои знания. Пройти тест можно, нажав сюда.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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