В День русского языка якутян приглашают проверить свои знания

6 июня в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина отмечается международный день русского языка, учреждённый ООН в 2010 году.

Ежегодно в этот день в республике проводятся различные мероприятия, приуроченные к этой знаменательной дате.

В этом году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, Управлением по вопросам развития языков Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) подготовлен тест ко Дню русского языка.

Приглашаем жителей республики пройти тест и проверить свои знания. Пройти тест можно, нажав сюда.