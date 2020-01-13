В День российской печати вручены государственные награды

Сегодня, в День российской печати, в зале республики Дома правительства №1 состоялась торжественная церемония вручения государственных наград представителям республиканских средств массовой информации, издательского дела и полиграфии.

Афанасий Владимиров, руководитель администрации главы РС(Я) и правительства РС(Я), поздравил всех с Днем российской печати.

«Вы пишете летопись жизни нашей республики, способствуете открытости власти, влияете на общественное настроение, формируете имидж Якутии в глазах страны и мира», — подчеркнул Афанасий Семенович. Он высоко оценил преемственность сильных традиций в якутской журналистике, которая корнями уходит в конец 19 века и связана с выходом первой региональной газеты «Якутские епархиальные ведомости».

Афанасий Владимиров с особым почтением упомянул имена выдающихся представителей республиканской журналистики как Николай Кондаков, Феодосий Донской, Нина Протопопова, Олег Якимов, Василий Кириллин, Эдуард Рыбаковский.

Сегодня в Республике Саха (Якутия) работают свыше 30 предприятий полиграфической отрасли и книгоиздания, 212 средств массовой информации, зарегистрированные на территории республики. 1224 человека являются членами Союза журналистов России.

Журналисты республиканских СМИ принадлежат к разным поколениям, придерживаются различных взглядов, но всех их объединяют профессионализм и настоящая преданность своему делу.

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Афанасий Владимиров в торжественной обстановке вручил государственные награды и благодарственные письма представителям республиканских средств массовой информации, издательского дела и полиграфии Якутии.

Государственная премия Республики Саха (Якутия) имени В.В.Никифорова-Кулумнуур в области журналистики за 2019 год вручена Евдокии Игнатьевне Избековой, ведущей программы Дирекции эфирного вещания Национальной вещательной компании «Саха», заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия).

Премия главы Республики Саха (Якутия) имени Николая Егоровича Мординова — Амма Аччыгыйа в области детской литературы за 2019 год вручена Елене Васильевне Слепцовой — Куорсуннаах, члену Союза писателей России, лауреату Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени Платона Алексеевича Ойунского.

Почетные звания «Заслуженный журналист Республики Саха Якутия)» присвоены Борису Парфеньевичу Николаеву, редактору-директору Редакции газеты “Сунтаар сонуннара” и Борису Ивановичу Павлову, директору республиканского книжного издательства «Кемуел».

Почетное звание «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)» присвоено Николаю Александровичу Молчанову, заместителю генерального директора ГАУ «Сахапечать».

Знаком отличия «Гражданская доблесть» награждены Геннадий Петрович Бечеряков, главный редактор газеты «Аар Тайга», Наталья Константиновна Кычкина, корреспондент газеты «Киин куорат» муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты “Эхо столицы” городского округа “город Якутск”», Лена Ивановна Попова, заведующая общим отделом Национальной издательской компании “Бичик” имени Семена Андреевича Новгородова», Ирина Михайловна Слепцова, ответственный секретарь редакции газеты «Дабаан», Кобяйской улус (район).

Также лучшим представителям профессии вручены благодарственные письма главы Республики Саха (Якутия), грамоты правительства Республики Саха (Якутия), благодарственные письма руководителя администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).