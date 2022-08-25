25.08.2022
19:51
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Культура

В День российского кино в Якутии откроются три новых кинозала

По информации первого заместителя министра культуры и духовного развития Владислава Левочкина, субсидия предоставляется на приобретение минимального комплекта оборудования, стоимость которого не превышает 1 млн рублей, необходимого для легального кинопоказа. Это проекционная аппаратура, компьютер, лицензионное программное обеспечение, монитор и контрольно-кассовая техника для продажи билетов, принимающая оплату в том числе по Пушкинской карте. Остальное необходимое оборудование муниципалитет по условиям участия в конкурсе должен обеспечить сам. Первые три кинозала в Кобяйском, Мегино-Кангаласском и Чурапчинском районах откроются в День российского кино, 27 августа.

Полностью на https://minkult.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3325699

Фото: архив Sakhalife
Источник: Пресс-служба Минкультуры Якутии

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