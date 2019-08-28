В День российского кино аксакалы зажгли в «Центральном»!

«Центральный» обычно с размахом отмечает день российского кино, а уж учитывая, что нынче 100-летие, мероприятие прошло особенно торжественно. В холле кинотеатра собрались приглашенные ветераны кинематографии, ныне работающие профессионалы и, конечно же, любители кино. У входа гостей встречали работники «Центрального» в праздничных костюмах и раздавали буклеты и магниты с логотипом кинотеатра.

В фойе с выставкой ретро фотоаппаратуры расположился известный журналист, коллекционер и общественный деятель Владислав КОРОТОВ.

Фотозона пользовалась повышенным успехом.

Фуршет настроил на праздничный лад. На экране транслировалась запись об истории кинотеатра.

«Центральный» стал идеальным местом проведения праздника, ведь все мы знаем, что это старейшее учреждение кино, одно из старейших и уникальных зданий нашей республики, любимейшее место якутян и самое сердце Якутска. «Центральный» – это больше чем кинотеатр, это лучший друг киноманов, в стенах которого работали много прекрасных и талантливых людей, которые по сей день радуют и вдохновляют.

Ведущим мероприятия был непревзойденный Дмитрий ЯДРИХИНСКИЙ, который с подобающей ему харизмой блистал весь праздник. С торжественной речью выступил заместитель директора кинотеатра «Центральный» Александр ТАРСКИЙ:

«От лица руководства, лично Александра Джуровича ДАНИЛОВА поздравляю и желаю вам крепкого здоровья! Наших любимых ветеранов кино, коллег, которые здесь работали и поднимали кино с 40-ых годов прошлого века, разрешите вас еще раз поздравить. Ура, товарищи! Крепкого здоровья, счастья и успехов в личной жизни»!

Для церемонии награждения была приглашена главный специалист экспозиционно-выставочной деятельности музея г. Якутска при окружной администрации г. Якутска Алена КОЛОСОВА: «От имени Окружной администрации очень хочется поздравить всех с этим замечательным праздником, со 100-летием Российского кино, ветеранам пожелать долгих лет жизни и крепкого здоровья, а всем, кто трудится сейчас во благо нашего кино хочется пожелать вдохновения, такого сильного, чтобы мы наконец-то получили долгожданный Оскар, первый Оскар якутского кино».

После этих слов началась официальная церемония награждения самых лучших из лучших.

Далее слово предоставили председатель Совета ветеранов кинематографии Полине ЛЕПЧИКОВОЙ: «Дорогие ветераны, поздравляю вас со 100-летием кино, спасибо, что вас сегодня так много собралось, всех с праздником и особенно поздравляю тех, у кого в этом году юбилей, давайте еще раз поздравим Екатерину Андреевну ИВАНОВУ, нашего ветерана, активного члена ветеранского движения»! С этими словами юбилярше вручили памятный подарок от ветеранов кино.

Далее к микрофону пригласили директора государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Национальный центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха (Якутия) Бэргэна Васильевича ПАРНИКОВА: «Уважаемые ветераны кино, всех поздравляю с праздником, со 100-летием Советского кино, пусть будет у вас счастье, любовь и все остальное! И сейчас позвольте поздравить от нашего коллектива Анну Степановну с ее юбилеем!». – После этих слов Бэргэн Васильевич очень красиво, элегантно, даже можно сказать в лучших традициях кино, встал на одно колено, чтобы вручить подарок – женский оберег замечательной юбилярше!

«Анна Степановна, мы хотим, чтобы вы жили долго, долго, долго и радовали нас всегда!», — заявило коленопреклоненный руководитель.

Председатель Союза кинематографистов Республики Саха (Якутия) Алексей РОМАНОВ также поздравил собравшихся: «Добрый день дорогие друзья, коллеги, ветераны кино, аксакалы кинематографии, вместе с нами тут в зале стоят такие великие люди, которые стояли у истоков развития якутского кино, есть очень много ветеранов, которые работали всю жизнь, отдали свою энергию, труд чтобы донести до зрителей мировое и российское киноискусство. Люди, которые всей верой и правдой служили своей профессии. Я очень рад всех вас поздравить со 100-летием Российского кино, чтобы у вас в дальнейшем всегда было хорошее настроение, желание жить, трудиться, помогать своим детям, внукам, своим коллегам – молодым кинематографистам». Далее Алексей Семенович вручил Благодарственное письмо представителям кинотеатра «Центральный».

«Спасибо коллективу кинотеатра «Центральный», который всегда идет навстречу кинематографистам и организовывает такие прекрасные праздники! Ура!», — отметил общественный деятель заслугу организаторов торжества.

Дмитрий Ядрихинский присоединился к словам Алексея Семеновича и подчеркнул: «Я так думаю, может многие со мной не согласятся, возможно, некоторые молодые люди, молодые кинематографисты думают, что они самые продвинутые, самые мудрые, самые умные, это не так! Потому что без прошлого нет будущего! Здесь, в этом зале, я уверен, всем сердцем уверен, что именно здесь и сейчас стоят лучшие работники нашего кино»!

Отличник кинематографии СССР, ветеран кино Николай КИРИЛЛИН поздравил всех со 100-летием Российского кино, вспомнил как они работали без всякого финансирования и поддержки, честно, поблагодарил Александра Джуровича и пожелал здоровья и долгих лет жизни. Аксакал выразил почтение кинотеатру «Центральный» и напоследок отметил, что поставил для себя ближайшую цель — дожить до 90 лет и посоветовал коллегам поступить так же: «Алкоголь не пью, сигареты не употребляю, не загружаю себя просто так, в зрелом возрасте продолжаю красить волосы, так что следите за собой! Молодые девушки не смотрят на мужчин с седыми волосами»!

Праздник украсила своими хитами певица Саина, которая просто зажгла аудиторию! Артистка призналась, что раньше жила за кинотеатром «Центральный», в деревяшках, где сейчас высится спорткомплекс «50 лет Победы»: «Это — мой район»! – с гордостью объявила Саина.

Праздник кинематографистов завершился просмотром фильма по якутской народной сказке «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами» режиссера Константина ТИМОФЕЕВА.

Кинотеатр «Центральный» — это не просто история, именно этот кинотеатр продвигает, популяризирует молодых кинематографистов, режиссеров, актеров – это стартовая площадка для молодежи нашего кино! Ну а аксакалы кинематографии относятся к кинотеатру «Центральный» как к своему другу и коллеге, с которым связаны многие рабочие моменты и воспоминания!