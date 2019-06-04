В День России в историческом парке пройдет розыгрыш лотереи

12 июня на празднование Дня России в стенах мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» жителям и гостям республики выпадет возможность погрузиться в мир истории с журналистами, юристами, олимпийскими чемпионами, строителями, представителями партий и общественных движений, а также многих других специалистов. Они расскажут об интересных фактах, прошлом опыте, тонкостях своих сфер и ответят на вопросы.

Записаться на экскурсии и получить более подробную информацию вы можете по тел. 8 (914) 270-41-27 (Николаев Петр — координатор).

Также в парке подготовили праздничный концерт «Славим тебя, Россия!» с участием детских и подростковых творческих коллективов, конкурс рисунков на асфальте, показ фильмов, тематические квест-игры и розыгрыш лотереи.

Лотерейные билеты можно получить в музейном магазине. Принимайте активное участие, возможно, именно вы станете победителем розыгрыша!

Записаться на квест-игры можно по тел. 8 (999) 174-37-45.

Вход свободный.

Дата: 12 июня 2019г.

Время: 12.00-18.00ч.

Место проведения: исторический парк «Россия – Моя история», К.Д. Уткина, 5. Вы можете добраться маршрутами №18 (остановка «Исторический парк»), №14, 9 (остановка «Якутавтодор»).