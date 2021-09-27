В День республики в Якутске возложили цветы и открыли новые памятники

С момента принятия декларации о государственном суверенитете республики прошло около 20 лет. За это время Якутия прошла большой путь развития, преобразований, трансформации и цифровизации региона.

Отдавая дань уважения истории, в день государственности республики, 27 сентября в г. Якутске проходят торжественные мероприятия возложения цветов и открытия новых памятников с участием республиканских и городских властей, депутатов Ил Тумэн и Якутской городской Думы.

Так, в этом году открывается сразу два новых объекта: памятник народным писателям Якутии Семену и Софрону Даниловым и памятник «Семья солдата Победителя» в Парке Победы.

Памятник народным писателям, видным общественным, политическим деятелям Семену и Софрону Даниловым располагается в самом центре города на пр. Ленина, 36. Открытие данного объекта было инициировано в том числе депутатами Якутской городской Думы.

Памятник «Семья солдата Победителя» отчетливо видно с автострады 50 лет Октября, напротив ТЦ «Ураса Молл». Парк Победы был открыт в прошлом году в день города как память о воинах, кто отстоял свободу и независимость Родины.

Сегодня по ежегодной традиции цветы возложили к памятникам выдающихся государственных и общественных деятелей Платона Ойунского, Максима Аммосова, Степана Аржакова, Исидора Барахова, Гавриила Чиряева, Степана Васильева. Торжественная церемония возложения цветов также состоялась у бюста Максима Аммосова, рядом с его мемориальным Домом-музеем.

Стоит отметить, что Максим Аммосов вместе со своими сподвижниками внес неоценимый вклад в образование Якутской АССР. 25-летнему целеустремленному молодому руководителю Максиму Кировичу удалось убедить Иосифа Сталина в необходимости создания Якутской автономной республики. Благодаря его труду законодательно закрепили формирование якутской национальной государственности, определили органы управления республики, ее столицу и границы.

Поздравляя горожан с Днем государственности республики, председатель Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ подчеркнул, что в Якутске стремительно увеличивается население. В доказательство этому строятся новые микрорайоны, школы, детские сады, ремонтируются дороги, внедряется система «Умного города», создаётся комфортная городская среда.

Добавим, в следующем году Якутия отметит 100-летие образования Якутской автономной республики.