В День Республики отдали дань уважения Василию Никифорову-Кюлюмнюр

В День 100-летия Республики, 27 апреля, в г. Якутске возложили цветы к памятнику выдающемуся общественному, политическому деятелю, лидеру якутской интеллигенции конца XIX – начала XX веков, просветителю Василию Васильевичу Никифорову-Кюлюмнюр.

Как отметил заместитель председателя правительства Сергей Местников, выходец из Дюпсинского наслега Усть-Алданского района Василий Никифоров-Кюлюмнюр с самых малых лет знал, что образование, просвещение и ликвидация безграмотности, объединение национальной интеллигенции определит будущее развитие нашего региона.

«Ровно 100 лет назад в этот день, 27 апреля 1922 года, принят исторический документ – постановление Всероссийского Центрального исполнительного комитета об образовании Якутской автономной республики. Сегодня глава республики Айсен Николаев отметил, что создание автономной республики – это не работа одного дня и не принятие одного отдельного документа. Этому предшествовала большая работа руководителей того времени, работа первой якутской интеллигенции, во главе которой стоял Василий Васильевич Никифоров-Кюлюмнюр», – сказал вице-премьер.

По словам Сергея Местникова, основываясь на действиях якутской интеллигенции, Максим Аммосов, Платон Ойунский, Исидор Барахов, Степан Аржаков и их соратники добились принятия этого исторического документа.

«Михаил Николаев, Вячеслав Штыров, Егор Борисов и ныне действующий глава республики Айсен Николаев продолжают дело предшественников, осознавая, что образование, просвещение, поддержка национальной культурной автономии – залог успеха социально-экономического развития Якутии», – сказал вице-премьер.

В торжественной церемонии возложения цветов к памятнику выдающемуся общественному, политическому деятелю приняли участие члены правительства, народные депутаты, ветераны Госсобрания (Ил Тумэн), представители общественности, министерств, ГО «Город Якутск», Якутской городской Думы, землячества Усть-Алданского улуса, родственники Василия Никифорова, студенты, молодежь.