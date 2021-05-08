В День Победы депутат Якутии возложил цветы Сталину

Накануне 76-й годовщины Великой Победы народный депутат Якутии, краевед, основатель исторического музея «Мир Времени» Александр Кошуков возложил цветы к памятнику в Чульмане Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами СССР в 1941-1945 годах, генералиссимусу И.В Сталину.

Председателем только что образованного Государственного комитета обороны Сталин был назначен через неделю после начала войны (30 июня 1941 года). 3 июля 1941 Сталин выступил с радиообращением к советскому народу, начав его со слов: «Товарищи, граждане, братья и сёстры, бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!» 10 июля 1941 года Ставка Главного Командования была преобразована в Ставку Верховного Командования (СВК), и председателем вместо Тимошенко был назначен Сталин. 19 июля 1941 года Сталин сменил Тимошенко на посту наркома обороны. С 8 августа 1941 года Сталин Указом Президиума Верховного Совета СССР был назначен Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами СССР, а Ставка Верховного Командования была переименована в Ставку Верховного Главнокомандования (СВГК). В таком статусе военное руководство страны пребывало вплоть до Великой Победы, которая от начала до конца была одержана под руководством Сталина.

Памятник Верховному Главнокомандующему в Нерюнгринском районе был установлен при непосредственном участии Александра Кошукова, в день 75-летия окончания Второй мировой войны – 3 сентября 2020 года, на улице Советская, в центре поселка Чульман, который с весны 1941 года был районным центром Тимптонского района.

«Сталин — выдающийся политический и государственный деятель, выдающийся полководец и один из самых крупных политиков ХХ века. Мы знаем, что с его именем – «За Родину! За Сталина!» — шли в бой советские солдаты. Под его руководством наша страна одержала победу в Великой Отечественной войне, а Советская армия спасла многие европейские народы от уничтожения. Под его руководством была восстановлена экономика нашей страны после окончания второй мировой войны. Мы должны свято хранить и помнить имя каждого героя ушедшей войны, и тем более – имя человека, который возглавлял нашу страну и нашу армию в годы войны, в которой решалась судьба всего человечества», – уверен Александр Кошуков.

Александр Кошуков давно и глубоко изучает историю родной республики и Нерюнгринского (ранее — Тимптонского) района. Он известный краевед, основатель исторического музея «Мир Времени», в котором собрано немало интересных экспонатов, в том числе рассказывающих об истории Великой Отечественной войны.

Тимптонский район существовал в 1926 — 1963 годах на территории нынешнего Нерюнгринского района. Райцентром в 1926 — 1927 годах была станция Якут, в 1927 — 1941 — Нагорный, в 1941-1963 — Чульман.

Непосредственно боевых действий в Якутии не велось, но война не могла не пройтись жестоким катком по абсолютно всем населенным пунктам Тимптонского района. До войны – по состоянию на 1 января 1940 года население Тимптонского района составляло 7 153 человека. Численность населения Тимптонского района по состоянию на 1 января 1944 года составила 3 136 человек. За военные годы численность населения района сократилась более, чем в два раза! По отдельным поселковым советам: Нагорный — 747 человек, Чульманский — 1 069 человек, Кабактинский — 262 человека, Золотинский (нынешняя Иенгра) — 226 человек, Неричинский — 532 человека, Дельметский — 222 человека, Алгаминский — 78 человек.

В первый же день войны, 22 июня 1941 года, началась мобилизация мужчин из Чульмана, Нагорного и Золотинки (Иенгры). Сколько точно солдат ушло на фронт из Тимптонского района в 1941 году, точно пока установить не удалось. Время было военное – спешка, суета, суматоха, и многие документы не сохранились. Вторая массовая мобилизация проходила в 1942 году.

Из Чульмана в 1941 году на фронт ушли 93 сотрудника дорожной отрасли. Стали защитниками родины также 150 водителей «АЯМтранса», они уехали на фронт прямо за баранкой своих автомобилей.

Мужчины села Золотинка (Иенгра) уходили на фронт целыми семьями. Были призваны четверо Алексеевых – Иван, Михаил, Роман, Филипп, и все они погибли на фронте. Также погибли три брата Максимовых, три брата Наумовых, по два брата из семей Андреевых, Лехановых, Дмитриевых, Михайловых. Пали на полях сражений отец и сын Фёдоровы.

В Книге Памяти указаны имена 107 человек, призванных на фронт из Тимптонского района. На самом деле, людей было больше, так как пока остаются не выявленными призывники, не являющиеся уроженцами района, а таких было большинство среди военнообязанных, состоящих на воинском учете. В 1941 году по Тимптонскому району на учете военнообязанных, согласно учетных карточек состояло 783 человека. Наверняка, все они ушли на фронт, постоянно требовавший дополнительных — как и материальных, так и человеческих — ресурсов.

На резкое сокращение численности населения в годы войны повлияли голод, и, разумеется, мобилизация военнообязанных в ряды Красной Армии с последующей гибелью на фронтах Великой Отечественной. Фронт постоянно требовал дополнительных — как и материальных, так и человеческих — ресурсов. «Всё для фронта – всё для победы!» – это не просто лозунг. Именно ударный, самоотверженный и даже во многом непосильный труд был главной задачей людей, остававшихся в тылу.

Фронту отдавали всё. В 1942 году рельсы и металлоконструкции на участке дороги БАМ — Тындинский (Байкало-Амурская магистраль начала строиться еще в 30-е годы, но в 40-е из-за войны была разобрана) были разобраны и отправлены на строительство рокадной дороги под Сталинградом. В рекордные сроки эта дорога была возведена силами бывших бамовских специалистов и сыграла заметную в героической обороне Сталинграда.

С первых дней же войны трудящиеся Тимптонского района принимали самое активное участие в сборе средств для фронта. Люди собирали теплые вещи для красноармейцев, отчисляли средства на создание танковой колонны «Советская Якутия» и другие цели обороны страны.

Сохранились документы, в которых учтена и зафиксирована материальная помощь, которую оказали тимптонцы фронту. При реализации денежно-вещевой лотереи 1942 года рабочие прииска Нагорный подписались на 20-27 процентов от своего заработка. Люди отдавали четверть зарплаты в фонд будущей Победы!

Оборона Отечества требовала огромных средств. Промышленность в тылу работала с максимальным напряжением. Деньги собирали с населения, которое жертвовало на оборону часть зарплаты.

В апреле 1942 года только за один месяц в фонд обороны было отчислено средств на 350 тысяч рублей, говорится в одном из архивных документов. Масштаб денег в то время был другим, и это очень большая сумма для небольшого по населению района. Типмтонцы перечислили свои одно- и двухдвухдневные заработки, что составило в сумме 61 тысячу рублей. На военный заем люди отдали 123 тысяч рублей. На две денежно-вещевых лотереи — 63 тысячи рублей. Перечислили 17 тысяч рублей в качестве спецвкладов. На подарки бойцам и командирам РККА собрали 10 тысяч рублей. На танковую колонну «Советская Якутия» собрали 26 тысяч рублей. В помощь семьям военнослужащих – 9 тысяч рублей. Сдали облигаций в фонд обороны — 50 тысяч рублей.

На государственные и военные займы рабочие и служащие подписывались на суммы, значительно превышающие их заработные платы. Жители поселка Нагорный активно включились в движение помощи населению, пострадавшему от немецкой оккупации.

В июне 1943 года в Тимптонском районе проводился месячник по оказанию помощи семьям военнослужащих в июне 1943 г. Остро нуждающимся выдано 100 метров мануфактуры, 30 пар детской обуви, двум семьям оказана денежная помощь в сумме 200 рублей. Шесть семей обеспечили дровами. 31 ребенок устроен в детсад и ясли.

В 1944 году в поселке Нагорный было собрано 100 теплых вещей, послано 20 коллективных посылок, сдано облигаций разных займов на сумму 5,5 тысяч рублей. Проведена подписка на второй государственный военный заем в сумме 101 тысяча рублей. Из них погашено 97 тысяч рублей, внесено на третью денежно-вещевую лотерею 32 тысячи рублей, дополнительно внесено наличными на второй государственный военный заем 9 тысяч рублей. Еще 26 тысяч рублей внесено на танковую колонну и перечислено из спецвзносов 12 тысяч рублей. Подробные сведения об этих тратах хранит федеральный национальный архив.

Многие уроженцы Тимптонского района, призванные на фронт, проявили в боях с врагом большое мужество и великий героизм. Находясь в армии, совершая боевые подвиги, тимптонские солдаты в своих письмах домой интересовались, как идут дела дома. Они знали, что в тылу трудились все – старики, женщины, дети – от мала до велика. Рубили лес, косили сено для скота, добывали золото. Заработанные деньги переводили в фонд обороны, шили для солдат одежду, собирали и посылали посылки на фронт, добросовестно трудились на своих рабочих местах. Труженики тыла вносили свой вклад в общее дело, которым стала Великая Победа.

За трудовой подвиг тружеников тыла многим жителям были вручены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

Среди награжденных этой медалью: охотник Сергей Максимов, заведующая отделом государственного социального обеспечения Валентина Красноярова, председатель Золотинского сельского совета Семен Леханов, председатель Алгоминского кочевого совета Василий Стручков. В колхозе «Примерный ударник» это заведующий оленеводческой фермой Григорий Колесов, охотник Федор Колесов, оленевод Ольга Пудова. В колхозе «Сутам» – охотник Кирилл Герасимов, председатель колхоза Николай Исаков, охотник Роман Леханов, оленевод Алексей Федотов. В колхозе «Токарикан» – пастухи-оленеводы Мария Александрова, Ирина Андреева, Николай Гаврилов, Вера Гаврилова, охотник Михаил Леханов, оленевод Екатерина Семенова и многие другие.

Великая Отечественная война ста величайшим испытанием, во многом изменив жизнь Тимптонского района. Многие наши земляки не вернулись с фронта. Но Великая Победа пришла и в наш район. В 1961 году райцентр был перенесен в Алдан, а в 1975 году был образован город Нерюнгри, который стал центром Нерюнгринского района.

Приближается День Великой Победы. В этот день народный депутат Якутии Александр Кошуков всегда собирает в Нерюнгри ветеранов и детей войны, тружеников тыла Великой Отечественной войны на торжественный вечер, где они получают возможность встретиться, тепло поговорить за чашкой чая, поделиться военными воспоминаниями, принять поздравления и слова благодарности за свой великий подвиг. Традиция временно прервалась из-за санитарных ограничений, связанных с коронавирусом, но обязательно будет возобновлена, как только позволит эпидемиологическая обстановка.

«Дорогие друзья, уважаемые жители Нерюнгринского района! Разрешите от всей души поздравить вас с 76-й годовщиной Великой Победы! Чем дальше в истории от нас героические годы Великой Отечественной войны, тем сильнее мы ощущаем масштабы величайшего подвига, совершенного советским народом во имя освобождения нашей Родины от захватчиков. В этот святой и светлый день мы с вечной благодарностью преклоняем головы перед памятью тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, кто самоотверженно трудился в тылу, приближая День Великой Победы. Этот день навеки стал для нас символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа. Отношение старшего поколения к судьбам нашей Родины для нас всегда будет примером патриотизма, воинской славы, мужества и героизма. Вечная память героям!

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, радости и оптимизма¸ счастья и благоденствия, мирного неба над головой! С Днём Великой Победы», — обратился к нерюнгринцам народный депутат Якутии, краевед, основатель исторического музея «Мир Времени» Александр КОШУКОВ.