В День печати в Якутской городской Думе поздравили журналистов

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов 13 января, в День российской печати провел традиционную встречу с представителями средств массовой информации. Он поздравил журналистов с профессиональным праздником, поблагодарил за плодотворное сотрудничество, личный вклад в освещении деятельности представительного органа городского округа г. Якутск — Якутской городской Думы и вручил им Благодарственные письма.

«Мы высоко ценим ваш труд, поскольку именно журналисты помогают простым гражданам быть услышанными властью, а власти — ориентироваться на реальные потребности населения.

Этот год для нас всех особенный, в 2022 году мы отметим 100-летие образования Якутской АССР, 390 лет городу Якутску, 200 лет первому представительному органу города Якутска, 20 лет местному самоуправлению, 25 лет Ысыаху Туймаада. Именно при вашей информационной поддержке мы сможем осветить все юбилейные мероприятия», — подчеркнул Альберт Семенов.

В ходе встречи журналисты задавали интересующие вопросы, высказали свои предложения по взаимодействию с депутатами, выработали примерный план работы на этот год.

В ближайшее время для журналистов будет объявлен конкурс, посвященный 200-летию Якутской городской Думы на лучшее освещение вопросов местного самоуправления. По итогам юбилейного года наиболее активно и творчески проявившие себя журналисты будут награждены ценными призами.