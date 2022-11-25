В День Олонхо состоялась презентация уникальных эпосов

Сегодня, 25 ноября, в историческом парке «Россия – моя история», состоялась презентация переиздания эпоса «Нюргун Боотур Стремительный» и перевода тувинского эпоса «Хунан-Кара» на якутский язык.



В мероприятии приняли участие министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов, заместитель председателя Национального организационного комитета Олонхо при Главе РС (Я), президент СВФУ им. М.К. Аммосова Евгения Михайлова, заместитель министра внешних связей РС (Я) Сергей Хатылыков, доктор филологических наук, профессор, эпосовед Василий Илларионов, генеральный директор Национальной издательской компании «Айар» Август Егоров, режиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств ЯАССР и РФ, государственный советник РС(Я) Андрей Борисов и другие.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Днем Олонхо в Республике Саха (Якутия)! Мы решили не ограничиваться одним днем, а организовать декаду, посвященную Олонхо. В этом году проходят различные мероприятия, в том числе в новом формате. Сегодня мы презентуем две уникальные книги, одна из них — полное собрание эпоса «Нюргун Боотур Стремительный» на якутском языке. Переиздание книги «Нюргун Боотур Стремительный» было включено в план празднования 100-летия образования Якутской АССР. Книга вышла тиражом в 1500 экземпляров, из них 500 передали библиотекам республики», — отметил Юрий Куприянов.



Монументальный героический эпос, воссозданный классиком якутской литературы Платоном Алексеевичем Ойунским, впервые был опубликован на языке оригинала в 2003 году и посвящен 110-летию со дня рождения писателя. В год 100-летия образования Якутской АССР собрание переиздается вновь. На переиздание сборника Правительством Республики Саха (Якутия) выделено 4 млн. рублей. Основной исполнитель Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), издатель Акционерное общество «Якутская республиканская типография им. Ю.А. Гагарина».

Также в этот день состоялась презентация книги перевода тувинского эпоса «Хунан-Кара» на якутский язык. Издание вышло в свет в рамках международного проекта «Эпические памятники народов мира» под эгидой ЮНЕСКО в издательстве «Айар».



Текст с тувинского на якутский язык перевел первый заместитель Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), вице-президент международной Ассоциации «Эпосы народов мира», председатель Национального организационного комитета Олонхо при Главе РС (Я), инициатор и руководитель международного проекта «Эпические памятники народов мира» Александр Жирков.



В книге представлены три варианта перевода тувинского героического сказания: перевод известного эпосоведа, д.ф.н. А.В. Кудиярова с тувинского языка на русский, изданный в 60-томной серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», перевод профессионального переводчика, члена Союза писателей России, ветерана Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) А.А. Борисовой с русского языка на якутский язык, и перевод эпоса Чанчы Хоо Чапаажыковича Ооржак по записи О.К.-Ч. Дарыма, Д.С. Куулар А.Н. Жиркова на якутский язык, выполненный на основе оригинального подстрочника.



Книга снабжена содержательными статьями ведущих исследователей эпических сказаний (В.В. Илларионов, С.М. Орус-Оол, М.Б. Кунгаа, О.В. Новикова), отмечающих художественно-поэтические особенности текста оригинала, характерные черты музыкальной организации эпоса, исполнительское мастерство сказителя эпоса «Хунан Кара» Чанчы-Хоо Ооржак, и текстологическими комментариями к переводу.



На презентации книг была представлена книжная выставка из фондов Национальной библиотеки Якутии.