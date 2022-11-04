В День народного единства состоялся патриотический митинг

Как это было — в материале ЯСИА

День народного единства имеет особое историческое и духовно-нравственное значение, символизирует сплочённость, несгибаемую силу духа жителей России, способность выстоять в минуту самой большой опасности, защитить свою землю, глубокую преданность и искреннюю любовь к Родине. Об этом было заявлено на торжественном митинге, который состоялся в Якутске 4 ноября.

«Мы, народ великой интернациональной России, всегда живем по законам справедливости, свободы и своего суверенитета, и никто не сможет диктовать нам свою волю. Сегодня наша страна отмечает праздник в большой семье: независимо от вероисповедания или национальности мы все граждане великой России!» – сказал Айсен Николаев.

Командир добровольческого отряда «Боотур» Александр Колесов сообщил, что в это время защитники Родины отстаивают ее интересы против фашизма и сил коллективного запада: «Мы объединились для защиты нашей родины. Когда едины, мы непобедимы».

Как отметила заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, председатель Молодёжной Ассамблеи народов России «Мы — россияне» Дина Громатикополо, все народы страны всегда славились дружбой.

«Каждый из нас сегодня чувствует единство народов и связь поколений. Молодежь Якутии очень яркая и любящая свою Родину», – отметила она.

Исполнительный директор РО Общественного Народного фронта в Якутии Валерий Лютый сообщил, что праздник как никогда актуален, так как сейчас и сегодня идет освобождение жителей от фашисткой идеологии на территории бывших республик СССР.

«Огромная благодарность всем тем, кто пошел защищать рубежи нашей Родины. Это молодые люди и люди еще советской закалки, ведь новые территории — это мы, наши братья и сестры, которых нужно освободить от фашисткой идеологии», – сказал он.

Руководитель администрации главы и правительства региона Георгий Михайлов отметил, что администрации новых территорий и Якутии ведут тесное взаимодействие.

«Мы получили поздравление главы ДНР Дениса Пушила, обращенное к жителям Якутии, где он выразил благодарность за помощь и поздравил с Днем народного единства. Конечно, это говорит о сплоченности народа. Ведь пока мы едины – мы непобедимы», – заявил он.

Ректор СВФУ Анатолий Николаев подчеркнул, что 4 ноября – день консолидации.

«Мы пришли поддержать наших воинов, которые встали на защиту страны. Находясь в тылу, мы должны помогать всеми силами для достижения поставленных целей», – сказал Анатолий Николаев.