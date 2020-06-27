В День молодёжи в Якутии чествовали волонтёров

27 июня, в рамках празднования Дня молодежи, в Якутске чествовали волонтеров, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Лучшие волонтеры и активисты получили заслуженные награды

Грамотами и благодарственными письмами за активную работу в период пандемии коронавируса были награждены более 20 волонтеров. Знак «Отличник молодежной политики Республики Саха (Якутия)» получила заместитель руководителя регионального волонтёрского центра Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – Жаклин Алексеева.

«В первую очередь, поздравляю вас с Днём молодёжи, выражаю искренние слова благодарности за ваш труд. Сегодня здесь собрались активные, неравнодушные люди, которые и словом, и делом доказали, что хотят и могут менять этот мир к лучшему. Вы на своём примере показываете, какие необходимо иметь приоритеты в жизни», — сказал руководитель Регионального исполкома ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Волонтерский центр состоит из активистов «Молодой Гвардии Единой России», студентов и неравнодушных граждан. Все они каждый день доставляют жителям самое необходимое – продукты питания и лекарства, горячие обеды из социальной столовой, а также раздают продуктовые наборы врачам, находящимся на передовой в борьбе с коронавирусом.