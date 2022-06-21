21.06.2022
15:13
68
Якутия
В день летнего солнцестояния в Усть Янском улусе выпал снег 🌨
В день летнего солнцестояния в Якутске встречают рассвет, а в Усть Янском улусе выпал снег — сообщает телеграм-канал ДЬИИКЭЙ.
Фото: https://t.me/djiikey
Источник: https://t.me/djiikey
#В день летнего солнцестояния в Усть Янском улусе выпал снег 🌨#республика саха (якутия)#Усть-Янский район#Якутия
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