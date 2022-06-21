В день летнего солнцестояния в Усть Янском улусе выпал снег 🌨

В день летнего солнцестояния в Якутске встречают рассвет, а в Усть Янском улусе выпал снег — сообщает телеграм-канал ДЬИИКЭЙ.

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