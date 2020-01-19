19.01.2020
09:39
523
Якутия
В день Крещения Господня глава Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев окунулся в крещенскую купель на реке Лена.
«На протяжении многих лет придерживаюсь этой традиции.
Окунуться в купель — это особое таинство, символ очищения и обновления. Поздравляю православных и всех жителей Якутии с Великим праздником Крещения Господня! Пусть в этот светлый праздник в душе каждого из нас найдется место для любви, прощения и добрых дел!», сказал Айсен Николаев.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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