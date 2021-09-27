В День государственности Якутии вручены высокие государственные награды

По сложившейся традиции 27 сентября – в День государственности Республики Саха (Якутия) – Ил Дархан Айсен НИКОЛАЕВ вручил высокие государственные награды представителям самых разных профессий и отраслей экономики, внёсшим своим добросовестным трудом личный вклад в социально-экономическое развитие республики.

В своей приветственной речи Айсен Николаев отметил, что 31 год назад, 27 сентября 1990 года, депутаты Верховного Совета XII созыва во главе с Михаилом Ефимовичем НИКОЛАЕВЫМ приняли Декларацию о государственном суверенитете республики. В условиях колоссальных политических и экономических перемен этот исторический документ стал судьбоносным для Якутии и подтвердил незыблемость единства нашей республики в составе великой России.

«Сегодня Якутия является одним из лидеров экономического развития Дальнего Востока и Арктики, признанным центром сохранения языков и культуры многих народов, приумножения семейных ценностей, заботы о человеке. Это заслуга всех якутян, ставших за три десятилетия участниками позитивных преобразований», — подчеркнул Ил Дархан.

Этот год принес республике и всем её жителям немало испытаний, связанных с небывалыми лесными пожарами, засухой, продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции. Но Якутия выстояла в сложнейшей битве за тайгу, благодаря беспрецедентной помощи федерального центра, российских регионов, и, конечно же, настоящему подвигу огнеборцев и жителей республики. Аграрии, жители села при поддержке правительства делают всё, чтобы подготовиться к зимовке, сохранить достигнутый за последние годы уровень роста сельхозпроизводства.

Лидер республики озвучил, что несмотря ни на что, республика не отменила своих планов, не снизила темпы решения поставленных задач. Неизменной осталась и главная цель региональных властей – улучшение благосостояния и качества жизни каждого жителя республики. В регионе продолжается строительство новых школ и детских садов, объектов культуры и спорта, жилья, дорог, благоустройство общественных пространств, снос аварийного жилья.

«В этом году День государственности отмечается в преддверии 100-летия республики. Мы и дальше все вместе будем решать задачи, чтобы жизнь каждого жителя в родной республике становилась лучше», – отметил Айсен Николаев и пожелал в лице участников торжественного мероприятия всем жителям республики новых достижений, счастья, мира и благополучия.

Далее глава Якутии в торжественной обстановке вручил высокие государственные награды Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) выдающимся деятелям культуры и науки, образования и здравоохранения, передовикам промышленности и сельского хозяйства, представителям отраслей экономики и социальной сферы.

От имени награждённых с ответным словом выступил начальник природного парка «Синяя» Иван АНДРЕЕВ, которому за особые заслуги в области охраны окружающей среды, большой вклад в реализацию государственной экологической политики и в социально-экономическое развитие республики присуждено почётное звание «Почётный гражданин Республики Саха (Якутия).

«Я от имени всех награжденных выражаю слова глубокой признательности и благодарности в адрес главы республики Айсена Сергеевича Николаева за столь высокую оценку нашего труда. Вдвойне приятно получать столь высокую награду из рук нашего глубокоуважаемого Ил Дархана, которого мы ценим и твёрдо верим в успех его деятельности во благо родной республики», – отметил Иван Андреев.