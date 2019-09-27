В день Государственности Якутии у газовиков — двойная радость!

Ветеран газовой отрасли Владимир Петрович Бессонов 26 сентября в торжественном праздновании в честь Дня Государственности Республики Саха (Якутия) в зале республики получил звание — Заслуженный работник нефтегазовой отрасли Якутии.

«Сегодня для меня волнительный и счастливый день! Даже не ожидал, что получу нашу профильную, государственную награду. От всей души благодарю свой родной коллектив за постоянное внимание к нам, ветеранам, и, конечно, за высокую награду!» — сказал опытный газовик, стоявший у истоков газификации Якутии.

Владимир Петрович в 60-70-х годах прошлого века вместе со своими коллегами выполнил задачу, которую раньше никто не решал. Они провели газопровод длиной более 300 километров по непролазной тайге, смогли обеспечить его надежность и безопасность, и все это в условиях вечной мерзлоты. Этого никто никогда до этого не делал. Но это было время первых!

«Прокладка газопровода шла на энтузиазме организаторов и на риск ученых, так как это был самый первый газопровод такой длины (300 км) на вечной мерзлоте. Никто не знал, как будет вести себя газопровод под давлением на глубине один метр.

Наш участок вел сварку газопровода от речки Бэргэ и ремонт забракованных труб, рубку просеки. Вели работу на опытном участке около села Салбан. Там газопровод был уложен под землей, над землей, на опорах, на земле под привозным грунтом. На опытном участке вели научные работы ученые из «УКРГИПРОНИИГАЗА» и якутского Института физтехпроблем Севера во главе с Николаем Васильевичем Черским. Там же начал работать наш знаменитый земляк, ученый Владимир Петрович Ларионов. Мы вели сварку труб при температуре окружающего воздуха ниже минус 50 градусов с подогревом кромок труб на стеллажах. Ученые давали нам задание, а мы их строго выполняли. Каждый стык газопровода проверялся гаммаграфированием и магнитографией. При обнаружении «непровара» корня шва самый маленький сварщик заходил в трубу, ложился в тележку, докатывался до бракованного стыка и лежа варил его. С конца трубы дул вентилятор, чтобы сварщик не задохнулся. Это было наше рацпредложение.

Трудности были с набором специалистов и даже простых рабочих, так как жили, можно сказать, под открытым небом. Поступающие вагонетки с котлами «КЧМ» и системой отопления никуда не годились. Мы выбрасывали эти котлы, ставили среди вагона бочку-«буржуйку» и топили всю ночь в зимнее время. Несмотря на имеющиеся трудности, коллектив монтажников жил дружно. Во время майских праздников участвовали на демонстрациях трудящихся в Якутске, проводились праздничные вечера. Во всех мероприятиях активно участвовал профком во главе с председателем, Хруцкой Зоей Владимировной, старшим инженером ОТИЗа, ветераном ВОВ», — вспоминает ту историческую стройку Владимир Петрович. Он в то время, в 1967 году работал мастером по сварке СМУ-8 треста «Нефтепроводмонтаж».

Затем в 1979-1988 годах он — управляющий трестом «Якутмежрайгаз», тогда шла активная газификация столицы и центральной Якутии.

Отрадно, что одним из первых звания Заслуженный работник нефтегазовой отрасли Якутии удостоился наш уважаемый ветеран, непосредственный участник революционных событий 60-70-х годов прошлого столетия!