В День государственности Якутии почтили память Академика Ларионова

27 сентября, в День государственности Республики Саха (Якутия), состоялась церемония возложения цветов к памятнику первому академику Российской академии наук из народа саха Владимиру Петровичу ЛАРИОНОВУ.

В церемонии приняли участие председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам семьи и детства Алена Атласова, министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Сивцев, заместитель председателя ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» по науке и техническим проектам Николай Голиков, заместитель председателя ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» по науке Татьяна Салова, директор Института физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН Валерий Лепов, президент Академии наук Республики Саха (Якутия) Василий Филиппов, начальник Управления образования Окружной администрации города Якутска Алексей Семенов, представители Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), сотрудники обособленных подразделений ФИЦ ЯНЦ СО РАН и представители общественности.

Справка:

Владимир Петрович Ларионов — выдающийся российский ученый, доктор технических наук, первый академик Российской академии наук из народа саха.

Владимир Петрович начал трудовую деятельность в Якутском филиале Сибирского отделения Академии наук СССР в должности лаборанта, затем руководителя группы хладостойкости машин и металлоконструкций на Крайнем Севере. Он организовал и возглавил лабораторию сварки отдела хладостойкости Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР.

При непосредственном участии Владимира Петровича Ларионова в 1970 году создан самый северный научно-исследовательский академический институт технического профиля — Институт физико-технических проблем Севера Сибирского отделения Академии наук СССР, на базе которого впоследствии были созданы Институт горного дела Севера, Институт неметаллических материалов и Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук.

С 1986 он возглавлял Институт физико-технических проблем Севера Сибирского отделения Академии наук СССР. В 80-х годах Владимир Петрович Ларионов основал научную школу в области разработки фундаментальных основ обеспечения низкотемпературной прочности и долговечности сварных металлических конструкций. В 1986 году Владимиру Петровичу Ларионову была присуждена премия Совета Министров СССР в области науки и техники за разработку и внедрение в производство прогрессивных технологических сварочных процессов и высокоэффективных конструкционных и сварочных материалов.

Результаты исследований Ларионова нашли практическое применение в крупнейших машиностроительных объединениях союзного и российского масштаба, как Уралмаш, Белаз, КрасТяжМаш, Ижорский завод, а также для решения практических инженерных задач таких крупных производственных предприятий Республики Саха (Якутия), как АЛРОСА, «Саханефтегаз», «Якутзолото», «Якутуголь» и т.д.

Владимир Петрович был избран народным депутатом СССР (1989), был членом Совета Национальностей Верховного Совета СССР, Комитета Верховного Совета СССР по науке и технологиям (1989-1991). Владимир Петрович Ларионов — заслуженный деятель науки Якутской АССР (1988), Почетный гражданин Республики Саха (Якутия) и Почетный гражданин г. Якутска (2003).