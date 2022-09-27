В День государственности почтили память Кулаковского

27 сентября, в День государственности Республики Саха (Якутия), воздали дань уважения и признательности выдающемуся мыслителю, основоположнику якутской литературы, философу Алексею Елисеевичу Кулаковскому – Өксөкүлээх Өлөксөй.

«Ровно 32 года назад в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитет Республики Саха (Якутия). Этот документ действительно создал новый этап развития Якутии. Наша республика приобрела новый статус в составе Российской Федерации. В этот день мы отдаем дань уважения великим нашим землякам, которые заложили основы государственности нашей республики», – сказал заместитель председателя правительства Сергей Местников.

Как отметил вице-премьер, особую роль в становлении самосознания народа, образования автономной республики заложил великий писатель, философ, мыслитель Алексей Елисеевич Кулаковский – Өксөкүлээх Өлөксөй.

«Он в своих трудах, произведениях воспевал историю народа, его чаяния, борьбу против бедности за справедливость, честность. И на основе его трудов были воспитаны многие поколения якутян», — подчеркнул Сергей Местников.

Участники церемонии возложили цветы к памятнику Алексею Елисеевичу Кулаковскому.