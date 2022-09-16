16.09.2022
20:57
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Происшествия
В День города Якутска на пенсионерку упала рамка металлоискателя
В День города на площади Победы 11 сентября в результате падения рамки металлоискателя получила травмы 66-летняя горожанка. В адрес Окружной администрации г. Якутска 14 сентября поступило заявление от родственников пострадавшей женщины. По данному факту создана комиссия, которая проведет проверку с целью установления причин и виновных в этом инциденте, сообщили пресс-служба мэрии Якутска.
Владимир Слепцов, глава Управы Сайсарского округа, член комиссии:
«Женщина проживает в нашем округе. От имени Окружной администрации выражаем сожаление по данному происшествию, и желаем пострадавшей горожанке скорейшего выздоровления. Результаты проверки, по ее завершении, будут предоставлены пострадавшей стороне для принятия необходимых мер».
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска.
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