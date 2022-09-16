В День города Якутска на пенсионерку упала рамка металлоискателя

В День города на площади Победы 11 сентября в результате падения рамки металлоискателя получила травмы 66-летняя горожанка. В адрес Окружной администрации г. Якутска 14 сентября поступило заявление от родственников пострадавшей женщины. По данному факту создана комиссия, которая проведет проверку с целью установления причин и виновных в этом инциденте, сообщили пресс-служба мэрии Якутска.

Владимир Слепцов, глава Управы Сайсарского округа, член комиссии:

«Женщина проживает в нашем округе. От имени Окружной администрации выражаем сожаление по данному происшествию, и желаем пострадавшей горожанке скорейшего выздоровления. Результаты проверки, по ее завершении, будут предоставлены пострадавшей стороне для принятия необходимых мер».