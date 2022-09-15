В День города родилось девять малышей

В честь юбилейной даты – 390-летия основания столицы республики в Перинатальном центре Республиканской больницы №1 — Национальный центр медицины сегодня прошла торжественная выписка новорожденных, 9 малышей, 4 мальчиков и 5 девочек, родившихся в день рождения столицы республики.

Министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова поздравила с торжественной выпиской рожениц и новорожденных детей, пожелала матерям благополучия, крепкого здоровья, а детям – беззаботного детства, также вручила сертификаты на целевой капитал «Дети столетия», учрежденный главой Якутии Айсеном Николаевым.

В соответствии с указом главы РС(Я) от 30.12.2021 №2258 «О целевом капитале Республики Саха (Якутия) «Дети столетия» размер капитала составляет 100 тысяч рублей, право на целевой капитал предоставляется в проактивной форме, то есть без заявлений и посещения органа социальной защиты. Решение выносится управлением социальной защиты на основании сведений о рождении ребенка в период с 1 января по 31 декабря 2022 года, при условии наличия гражданства РФ и регистрации на территории РС(Я). В этой связи для определения права на целевой капитал важно получить свидетельство о рождении ребенка в органах ЗАГС.

Средства капитала можно будет использовать по 8 направлениям: на образование ребенка, оказание ребенку высокотехнологичной медицинской помощи, семейный отдых, улучшение жилищных условий, ремонт жилья, приобретение транспорта, страхование жизни ребенка и на размещение вкладов в кредитных организациях.

В Год Матери в нашей республике с января по август 2022 г. родилось более 7 тысяч детей.

По итогам 8 месяцев 1101 семья уже распорядилась целевым капиталом на сумму около 98 млн. рублей.​