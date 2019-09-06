В День города пройдет праздничный крестный ход

В ближайшее воскресенье, 8 сентября, в День города, состоится праздничный крестный ход от Преображенского собора к памятнику основателю Якутска П. Бекетову. Шествие возглавит архиепископ Якутский и Ленский Роман. Крестный ход начнется в 10.00. Приглашаются все желающие!



Фото: "Православная Якутия" Источник: пресс-секретарь Якутской епархии монахиня Елисавета (Сеньчукова)

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