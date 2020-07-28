В деле о махинациях с субсидиями поставлена точка

В результате проверки, проведенной УФСБ России по Республике Саха (Якутия) совместно с прокуратурой Нюрбинского района, установлено, что представитель «Конного завода им. Степана Васильева» К. из корыстных побуждений с использованием служебного положения представил в Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии документы с подложными сведениями для получения субсидии.

Субсидия выделялась из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в целях финансового обеспечения затрат на содержание поголовья лошадей. В результате незаконных действий К. бюджету Республики Саха (Якутия) причинён материальный ущерб в крупном размере.

Суд с учётом мнения государственного обвинителя признал К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.