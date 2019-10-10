Людмила Битяй взята под стражу в зале суда

10 октября 2019 года Верховным судом республики рассмотрены апелляционные жалобы потерпевших и апелляционное представление государственного обвинителя на приговор Якутского городского суда от 24 июля 2019 года в отношении Битяй Л.П., которым она осуждена за совершение 7 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном и особо крупном размере) с назначением наказания в виде 6 лет условно с испытательным сроком на 4 года.

Изучив материалы дела, выслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции определил удовлетворить апелляционные жалобы потерпевших, частично удовлетворить апелляционное представление государственного обвинителя, изменить приговор Якутского городского суда от 24 июля 2019 года в отношении Битяй Л.П. исключить из нескольких эпизодов обвинений квалифицирующий признак, исключить из приговора применение статьи 73 УК РФ об условном осуждении.

В отношении Битяй Л.П. изменена мера пресечения в виде подписки о невыезде, осужденная взята под стражу в зале суда. В остальной части приговор суда 1 инстанции оставлен без изменения.

Приговор вступил в законную силу.