24.09.2022
08:52
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Финансы

В декабре будет индексация тарифов на газ, электроэнергию, коммунальные услуги

Телеграм-канал ТАСС опубликовал заявления Минэкономразвития по индексации тарифов:

  • Правительство переносит индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года;
  • Индексация всех социальных выплат в 2023 году будет произведена, исходя из значения фактической инфляции 2022 года;
  • Перенос сроков индексации коммунальных тарифов вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры;
  • Следующая индексация коммунальных тарифов произойдет только 1 июля 2024 года, их не будут повышать 1,5 года;
  • ФАС РФ проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов коммунальных тарифов и не допустит необоснованного роста;
  • Предельный уровень индексации коммунальных тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%.
Фото: архив Sakhalife
Источник: тгк ТАСС

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