24.09.2022
08:52
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Финансы
В декабре будет индексация тарифов на газ, электроэнергию, коммунальные услуги
Телеграм-канал ТАСС опубликовал заявления Минэкономразвития по индексации тарифов:
- Правительство переносит индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года;
- Индексация всех социальных выплат в 2023 году будет произведена, исходя из значения фактической инфляции 2022 года;
- Перенос сроков индексации коммунальных тарифов вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры;
- Следующая индексация коммунальных тарифов произойдет только 1 июля 2024 года, их не будут повышать 1,5 года;
- ФАС РФ проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов коммунальных тарифов и не допустит необоснованного роста;
- Предельный уровень индексации коммунальных тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%.
Фото: архив Sakhalife
Источник: тгк ТАСС
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