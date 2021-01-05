В ДДН стены задрожали от смеха зрителей

На улице Пояркова, 4 два дня дрожали стены. Но не от землетрясения или холода, а от смеха зрителей, собравшихся в зале. Здесь, в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского 3 и 4 января 2020 года прошел самый веселый концерт «Саҥа дьыллааҕы бэтиэхэлэр» («Новогодние потехи»).

Два дня был полный аншлаг. Концерты прошли с огромным успехом и были приняты на ура. Артисты юмористического шоу хорошо известны и любимы зрителем: это мини-театр «Сыралҕан» (Намский улус), народный театр «Көөчөөн көрө», руководитель Анна Иннокентьевна Охлопкова (Мегино-Кангаласский улус), «Дьиикимдэ дьээбэлэрэ» (Горный улус), Альберт Михайлов, а также мастера сцены – несравненные Александр Бурнашев и Огдооччуйа. Они завели зал, едва успев поздороваться. Так зажигательно и органично рассказывать смешные истории могут только они.

Разнообразная развлекательная программа сочетала колкий юмор, актуальные темы настоящего времени, импровизацию.Украсил концерт виртуоз-баянист Виктор Дабайаан, яркие эстрадные номера подарили певицы Умсуура, Намыына, Михаил Майорский.

На два часа зрители забыли о хлопотах и проблемах, став участниками умопомрачительного представления, качественных шуток, пародий, ироничных монологов, миниатюр…

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Концерт организован отделом художественно-постановочной работы Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, руководитель отдела – заслуженный работник культуры РС(Я) Жанна Степановна Николаева.

Автор проекта – Альберт Петров, ведущий специалист отдела художественно-постановочной работы.

Режиссер – Людмила Антипина, хореограф, балетмейстер, постановщик Национального театра танца им. С.А. Зверева – Кыыл Уола.

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Видеоконтент – Олег Романов, заведующий отделом художественно-постановочной работы.

Светорежиссер – Александр Потапов.

Звукооператор — Виктор Алексеев, специалист по культурно-массовой работе.

Сценография – Эдуард Тойтонов, Филипп Христофоров, Игорь Семенов.

Технические работники – Филипп Христофоров, Игорь Семенов.