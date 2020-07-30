В «Далбар Хотун» пришел новый главред

Республиканский общественно-политический культурологический журнал «Далбар Хотун» возглавила поэтесса, член союза писателей России Зинаида АРХИПОВА, сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на «Ulus.media».

В 2015-2018 годах Архипова уже стояла «у руля» журнала.

«Мне казалось, что в прошлом у меня здесь остались незавершенные дела. Думаю, что судьба дала мне шанс, чтобы я поставила точку, претворила все свои творческие замыслы в жизнь», — отметила она.