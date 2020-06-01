01.06.2020
10:52
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Происшествия

В дачный домик якутянки проник неизвестный

В дежурную часть полиции Хангаласского района Якутии обратилась пенсионерка с сообщением о том, что в ее дачный домик проник неизвестный. Вечером женщина приехала на дачу и обнаружила, что там побывал неизвестный.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 36-летний мужчина.

Установлено, что он проник в чужое жилье днем. Ему не составило особого труда войти в дом, так как входная дверь была не заперта.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139. Уголовного кодекса Российской Федерации  «Нарушение неприкосновенности жилища».

Напоминаем владельцам дачных участков о необходимости принять меры по сохранности своего имущества. Безусловно, наиболее эффективной защитой имущества является оснащение дач охранной сигнализацией. Но, если у Вас такой возможности по какой-либо причине нет, то целесообразно воспользоваться следующими советами:

  • Старайтесь не брать с собой на дачу дорогостоящие вещи, а взяв не оставляйте их в доме после завершения дачного сезона. Увезите их с собой в город или оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена Ваша дача.
  • Максимально затрудните доступ в жилище посторонним. Установите крепкие двери, оснастите их сложными замками, на окна поставьте решетки.
  • Чаще навещайте свое загородное жилище.
  • Попросите соседей, постоянно проживающих в деревне, присматривать за Вашим домом и сразу же сообщать Вам о происшествиях, произошедших с Вашим имуществом.
Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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