В дачный домик якутянки проник неизвестный

В дежурную часть полиции Хангаласского района Якутии обратилась пенсионерка с сообщением о том, что в ее дачный домик проник неизвестный. Вечером женщина приехала на дачу и обнаружила, что там побывал неизвестный.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 36-летний мужчина.

Установлено, что он проник в чужое жилье днем. Ему не составило особого труда войти в дом, так как входная дверь была не заперта.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139. Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение неприкосновенности жилища».

Напоминаем владельцам дачных участков о необходимости принять меры по сохранности своего имущества. Безусловно, наиболее эффективной защитой имущества является оснащение дач охранной сигнализацией. Но, если у Вас такой возможности по какой-либо причине нет, то целесообразно воспользоваться следующими советами: