В дачный домик якутянки проник неизвестный
В дежурную часть полиции Хангаласского района Якутии обратилась пенсионерка с сообщением о том, что в ее дачный домик проник неизвестный. Вечером женщина приехала на дачу и обнаружила, что там побывал неизвестный.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 36-летний мужчина.
Установлено, что он проник в чужое жилье днем. Ему не составило особого труда войти в дом, так как входная дверь была не заперта.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139. Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение неприкосновенности жилища».
Напоминаем владельцам дачных участков о необходимости принять меры по сохранности своего имущества. Безусловно, наиболее эффективной защитой имущества является оснащение дач охранной сигнализацией. Но, если у Вас такой возможности по какой-либо причине нет, то целесообразно воспользоваться следующими советами:
- Старайтесь не брать с собой на дачу дорогостоящие вещи, а взяв не оставляйте их в доме после завершения дачного сезона. Увезите их с собой в город или оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена Ваша дача.
- Максимально затрудните доступ в жилище посторонним. Установите крепкие двери, оснастите их сложными замками, на окна поставьте решетки.
- Чаще навещайте свое загородное жилище.
- Попросите соседей, постоянно проживающих в деревне, присматривать за Вашим домом и сразу же сообщать Вам о происшествиях, произошедших с Вашим имуществом.
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