В «Дьөһөгөй» на будущее смотрят уверенно

Как известно, в настоящее время как никогда остро стоит вопрос продуктовой безопасности. В связи с этим, в центре внимания оказываются крестьянские хозяйства, предприятия по производству местной мясомолочной продукции. Надо отдать должное нашей республике за то, что данное направление развивалось целенаправленно. Сегодня мало улусов, где не было бы своей местной продукции.

Не так давно внимание работников минсельхоза своим современным подходом в управлении привлекло хозяйство «Дьөһөгөй» в Хангаласском улусе, возглавляемом руководителем Вячеславом Нестеровым. Мы ранее писали о том, что в 2015 году в местности Маалтааны организовано хозяйство, стартовавшее с сорока голов лошадей, и за семь лет прибавившее количество на более 1 800 голов. Можно только представить, какая колоссальная работа проделана. Сегодня хозяйство получило статус селекционно-племенного, где разводят лошадей якутских пород.

Мы завершили первый этап работы. Это — организация материально-технической базы хозяйства, создали максимально удобные условия для проживания и работы. Сегодня работает около 20 человек. Наше хозяйство готово участвовать на выставках-ярмарках, чтобы представить пород якутских лошадей, здоровых, красивых и сильных. Этого, конечно, добились, в том числе, качественным кормом. Вторым этапом развития хозяйства является выращивание собственного корма, мы планируем активно развивать данное направление. Подготовительная работа идет полным ходом. Уже имеем опыт выращивания, сбора и потребления зеленого корма. Летом – сенокосная работа. Для качественного сенокоса стараемся до конца июля завершить заготовку сена, у нас до сих пор сено сухое, зеленое. Прошлым летом страдной работе сильно помешали лесные пожары, приблизившись непосредственно к нашим базам. Мы все работали на пожаре. Тем не менее удалось запастись необходимым количеством сена и корма, — отметил руководитель хозяйства Вячеслав Нестеров.

Условия работы и проживания для коневодов просто отличные. Везде чистота и порядок. Сразу заметно бережное, рачительное отношение работников к своему главному делу. Здесь электроэнергию берут от солнечных панелей, имеется центральная котельная, баня, столовая, дома для проживания.



В хозяйстве мы работаем с братом, приехали из Верхоянского улуса. Меня пригласил мой старший брат Станислав, коневод, работает он почти с основания хозяйства. По приезду я был приятно удивлен условием проживания. У нас имеется связь, на досуге смотрим телевизор, во всех домах тепло, уютно и комфортно. Питаемся очень хорошо, все свое, свежее, — сказал Артур Томский.



Здесь отметим большую роль в содержании хозяйства ветеринара Иона Владимирова, который инициировал содержание кур и даже индюков. Он летом выращивает овощи. Сегодня Ион занят на ферме, где содержится 18 голов коров. Так что он всех балует свежей сметаной, молоком.

Коневодам скучать точно не приходится. Как понимаете, работа с Күн Айыы Дьөһөгөй сама по себе интересная и благодарная.



Сколько лет работаю с лошадьми, но точно не могу сказать, что полностью овладел компетенцией. Каждый год не похож на предыдущий. Лошади сами ставят все новые задачи. Приходится им соответствовать. Такое ощущение, что они нас обучают ремеслу. На ходу решаем разные вопросы, расширяются границы познания, что позволяет нам всем развиваться. Удивляюсь тому, что лошади очень умные, все понимают, к каждому из нас относятся по-разному, — поделился управляющий хозяйством Станислав Никифоров.

«Дьөһөгөй» имеет традицию весело и интересно отмечать День коневода-табунщика. Нынче также были и веселая эстафета, и хапсагай, и матчи по шашкам и шахматам. Ни один работник не остался в стороне. Нам же пришлось удивиться всестороннему развитию работников «Дьөһөгөй». Команде-победителю достался переходящий Кубок, медали и ценные призы.

В профессиональный праздник отмечен высокой государственной наградой управляющий Станислав Никифоров, ему под бурные аплодисменты работников был вручен знак Отличника сельского хозяйства Республики Саха (Якутия). Также были отмечены грамотами лучшие работники хозяйства.

Впереди у крупного крестьянского хозяйства “Дьөһөгөй» — перспектива дальнейшего расширения производства. Уверены, что им любая работа по плечу. В хозяйстве работают ребята из разных улусов, а объединяет их всех любовь к лошадям.



