В ЦИКе Якутии освежили кровь

Первое организационное заседание Центризбиркома Якутии состоялось!

Председателем Комиссии избран Евгений Федоров, являвшийся председателем Комиссии с ноября 2020 года.

В составе Комиссии три впервые назначенных члена с правом решающего голоса: Нюргун Ефремов от политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», генеральный директор ООО «ВАШ ЮРИСТЪ», Евгений Рябченко от ЛДПР, заместитель координатора ЯРО ЛДПР, Михаил Слепцов от Общественной организации – Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск РС(Я), заместитель генерального директора АО «Комдрагметалл РС(Я)». Остальные десять членов Комиссии с правом решающего голоса имеют опыт работы в предыдущих составах. Преемственность в Комиссии остается, что было наработано предыдущим составом, будет продолжено.

Новому составу комиссии предстоит насыщенный электоральный цикл, практически каждый год необходимо будет проводить большие избирательные кампании, очень значимые как для Российской Федерации, так и для Республики Саха (Якутия).

В этом году проводятся масштабные муниципальные выборы, всего было назначено 486 муниципальных избирательных кампаний, в том числе 20 кампаний районного уровня. В 2023 году состоятся выборы главы Республики Саха (Якутия) и народных депутатов Республики Саха (Якутия), в 2024 год – выборы президента Российской Федерации, в 2026 году – выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации.

Избирательное законодательство совершенствуется, многие новеллы направлены на повышение открытости и гласности электоральных процессов. Новый состав будет работать в условиях перехода к цифровым платформам, новым технологиям. Предстоит расширить работу в информационном пространстве.

Главные задачи, которые в дальнейшем предстоит соблюдать в работе избирательной комиссии при проведении выборов различных уровней — открытость, прозрачность, легитимность. Главным критерием работы избирательной комиссии является — повышение доверия избирателей к выборам. В основе всего этого лежит четкое исполнение избирательного законодательства.