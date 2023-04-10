В ЦЭС прошел семинар по охране труда

В рамках месячника охраны труда в Якутске специалисты Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) приняли участие в семинаре-практикуме «Безопасная работа на высоте», спикером которого выступил региональный представитель компании «Техноавиа» Вячеслав Вилков.

В формате открытого диалога и обсуждения участники семинара рассмотрели вопросы организации безопасности работ на высоте, грамотное составление плана производства работ, оценки рисков, а также подробно рассмотрели на наглядных примерах правильное применение средств индивидуальной защиты с привязкой к рабочему месту.

Вячеслав Вилков продемонстрировал использование при работе на высоте вертикальных гибких анкерных линий и блокирующих устройств ползункового типа, продемонстрированы преимущества использования привязей и страховочных устройств.

Мероприятие оставило большое положительное впечатление и вызвало дополнительный интерес специалистов к подходу в организации систем безопасности при работе на высоте.

«Профессия энергетика сопряжена с определенным риском для здоровья и жизни, поэтому соблюдение правил безопасности и охраны труда в Центральных электрических сетях является одним из приоритетных направлений деятельности, которому уделяется большое внимание. Ежедневно специалисты выполняют работы по нарядам-допускам на высоковольтных линиях электропередачи, в распределительных сетях, а также на подстанциях», — отмечает руководитель Службы производственного контроля и охраны труда ЦЭС Наталья Копылова.