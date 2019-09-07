В центре Якутске обнаружили ястребиную сову

Утром, 6 сентября в Дирекцию биоресурсов и ООПТ привезли необычного гостя – ястребиную сову. Нашел его житель Якутска, старший водитель пожарной части №6 Егор Петров. По его словам, нашел ее обездвиженную, ослабленную на пандусе 1 этажа пожарной части, сообщает пресс-служба Минэкологии.

Специалисты управления биоресурсов Роман Сметанин и Андрей Попов осмотрели птицу, определили ее вид и занялись дальнейшей судьбой пернатого.

Как оказалась дикая птица в центре города, пока неизвестно. Но, как показывает практика, совы прилетают в город в поисках пищи. Они могут охотиться в городской черте на голубей, воробьев и мышей.

Работники зоопарка «Орто Дойду» согласились приютить найденыша.

Северная ястребиная или просто ястребиная сова принадлежит к немигрирующему виду сов, которые ведут не ночной или сумеречный образ жизни, как большинство их сородичей, а суточный, то есть птицы активны как днем, так и ночью.

Ястребиная сова — это небольшая птица, размером чуть крупнее голубя. Длина ее тела от 36 до 41 см, размах крыльев составляет 71-81 см, вес находится в пределах от 220 до 400 г.

Внешне птица похожа на сову и ястреба-перепелятника, почему и получила такое название. Телосложение у нее плотное, голова большая, лицевой диск выражен не очень хорошо, хвост длинный, ступенчатый, крылья короткие и широкие, окрас низа тела, как у ястреба. Полёт похож на ястребиный: птица делает серию взмахов крыльями и затем планирует на распростёртых крыльях. Во время охоты ястребиная сова зависает в небе, как пустельга. Сидя на верхушке дерева или столба птица не сидит прямо, как совы, а наклоняется вперёд, как ястреб.

ЯСИА