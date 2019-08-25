В центре Якутска загорелось кафе в жилом доме

Главное управление МЧС России по РС(Я) сообщает о техногенных пожарах, произошедших за минувшие сутки.

Так, 24 августа 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило четыре сообщения о возгорании мусора в г.Якутске, г. Мирный и г. Удачный. Общая площадь горения 27 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

24 августа в 05.00 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в кафе 11-ти этажного жилого дома по проспекту Ленина в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения с кровли кафе шел черный дым. В результате пожара огнем повреждена стена, потолочные перекрытия, мебель, бытовая техника на общей площади 30 кв.м. Общая площадь пожара 30 кв.м.. Спасен жилой дом. Причина, предположительно, короткое замыкание электрощитовой. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

24 августа в 08.21 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в 12-ти этажном жилом дома на улице Дзержинского в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения по внешнему ввиду ничего не было. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 0,5 кв.м. Причина, предположительно, короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

24 августа в 19.45 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в бесхозном строении на улице Аммосова в г.Вилюйск Вилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 6 кв.м.Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается.