25.08.2019
14:33
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Происшествия

В центре Якутска загорелось кафе в жилом доме

Главное управление МЧС России по РС(Я) сообщает о техногенных пожарах, произошедших за минувшие сутки.

Так, 24 августа 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило четыре сообщения о возгорании мусора в г.Якутске, г. Мирный и г. Удачный. Общая площадь горения 27 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются. 

24 августа в 05.00  на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в кафе 11-ти этажного жилого дома по проспекту Ленина  в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения с кровли кафе шел черный дым. В результате пожара огнем повреждена стена, потолочные перекрытия, мебель, бытовая техника на общей площади 30 кв.м. Общая площадь пожара 30 кв.м.. Спасен жилой дом. Причина, предположительно, короткое замыкание электрощитовой. Виновное лицо и ущерб устанавливается. 

24 августа в 08.21  на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в  12-ти этажном жилом дома на улице Дзержинского  в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения по внешнему ввиду ничего не было. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 0,5 кв.м. Причина, предположительно, короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливается. 

24 августа в 19.45  на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в  бесхозном строении на улице Аммосова в г.Вилюйск Вилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 6 кв.м.Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается. 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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