В центре Якутска загорелась элитная иномарка

06 февраля 2022 г. в 11.13 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля на ул.Ярославского в г.Якутск. На момент прибытия первого пожарного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек и панель управления на общей площади 3 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Фото: из архива ГУ МЧС России по РС (Я) Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)

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