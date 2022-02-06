06.02.2022
15:25
366
Происшествия
В центре Якутска загорелась элитная иномарка
06 февраля 2022 г. в 11.13 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля на ул.Ярославского в г.Якутск. На момент прибытия первого пожарного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек и панель управления на общей площади 3 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники.
Фото: из архива ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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