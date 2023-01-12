В центре Якутска вспыхнул автомобиль

11 января в 15:58 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля Мазда Вериса на пр. Ленина в г. Якутск. Через 5 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. В результате возгорания поврежден салон автомобиля на площади 1 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 11 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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