В центре Якутска сгорел гараж

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

11 января 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 1 сообщение о возгорании мусора в многоэтажном жилом доме по улице Тихонова в г.Мирный Мирнинского района. В результате пожара сгорел мусор в мусоросборнике на площади 2 кв.м. Причина пожара, виновные лица и ущерб устанавливаются.

11 января 2020 г. в 14.54 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Притузова в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в одной из квартир с балкона был виден дым. В результате пожара огнем поврежден матрас на балконе на площади 2 кв.м. Спасена квартира. Причина неосторожность при курении.

11 января 2020 г. в 18.28 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в частной бане на мкр.Иархинский проезд №2 в г.Ленске Ленского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения баня внутри горела открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена стена внутри на площади 10 кв.м. Причина предположительно несоблюдение правила пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасена баня. Ущерб устанавливается.

11 января 2020 г. в 20.38 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном гараже на улице Курашова в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения гараж внутри горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден гараж внутри по всей площади 24 кв.м. Причина несоблюдение правила пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. Спасены 2 рядом стоящие гаражи.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!