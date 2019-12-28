В центре Якутска появились мамонты

Сегодня перед зданием Окружной администрации состоялось открытие традиционных снежных скульптур. В нынешнем году в сердце столицы вновь вернулось семейство мамонтов. Фигуры в натуральную величину мастерски изваяли скульптор-анималист Олег Саввинов и его сын Аял.

Олег Саввинов занимается созданием скульптур из снега и воды порядка двадцати лет. Третий год подряд работы Саввиновых украшают площадку перед зданием Окружной администрации. Так, в 2018 году они создали фигуры белых медведей – Колыманы, Ломоносова и Хаарчааны, в 2017 году — мамонта с детенышем. В этом году решили добавить к семье мамонтов маму и ещё одного детёныша.

«Мы предлагали разные идеи скульптур – пару лосей, бизонов, благородного оленя, но в итоге остановились на мамонтах, как на символе Якутии. Мой отец занимается созданием скульптур с 2000 года. Он художник-анималист. Его всегда интересовали темы животного мира, анатомии. Для Музея мамонта он создал реконструкцию головы знаменитого Юкагирского мамонта, которую направляли на выставку во Францию. Снежные скульптуры я помогаю ему создавать последние пять лет», — рассказал Аял Саввинов.

На создание семейства мамонтов у Саввиновых ушло порядка двух недель. Сначала изготавливают каркас из дерева и для бивней используется сварка из арматуры. Затем снег смешивается с водой и таким образом делается раствор для создания скульптуры. Завершающим этапом становится покраска. Скульптор всегда стремится передать размер фигур в максимально натуральной величине. Например, самый крупный представитель семейства — папа-мамонт ростом три метра в высоту.