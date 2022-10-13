13.10.2022
12:42
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Якутск

В центре Якутска пасутся ло…

В редакцию  SakhaLife.ru. обратился обеспокоенный читатель:

На Казанском сквере Республики Татарстан, по улице Горького кормятся 24 лошади, без присмотра. Хозяева специально сюда привели кормиться или сами пришли неизвестно. По скверу люди ходят, а там лошади со своими подросшими жеребятами, могут проявить агрессию если почувствуют опасность со стороны прохожих.

Будем надеяться, соответствующие службы оперативно отреагируют и разрешат этот вопрос.

Источник: SakhaLife.ru.

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