В центре Якутска пасутся ло…

В редакцию SakhaLife.ru. обратился обеспокоенный читатель:

На Казанском сквере Республики Татарстан, по улице Горького кормятся 24 лошади, без присмотра. Хозяева специально сюда привели кормиться или сами пришли неизвестно. По скверу люди ходят, а там лошади со своими подросшими жеребятами, могут проявить агрессию если почувствуют опасность со стороны прохожих.