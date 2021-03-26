26.03.2021
20:38
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Экономика
В центре Якутска открылась галерея мастеров
25 марта в Якутске в здании Комдрагмета произошло историческое событие — открылась Галерея народных художественных промыслов.
Инициатором выступил мощный концерн — АО «Комдрагметалл РС(Я)» и АО «Сахабулт». Якутские мастера получили прекрасную поддержку — место для реализации своих изделий. Главным условием для этого явилось соответствие федеральным требованиям: производство в месте традиционного бытования с помощью ручного труда, обладание художественно-стилевыми особенностями Якутии.
Фото: пресс-служба АО "Сахабулт"
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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