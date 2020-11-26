В центре Якутска легковая столкнулась с пожарной машиной

26 ноября около 2-х часов ночи на перекрестке улиц Ленина и Кулаковского водитель 1982 г.р., управляя автомобилем «Ниссан Ноут», следуя по проспекту Ленина в сторону ул. Кулаковского, не предоставил преимущество пожарной машине «УРАЛ5557-1», которая ехала по ул. Кулаковского в сторону ул. Ярославского с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами, в результате чего совершил с ней столкновение, причинив поломки.

В результате ДТП водитель и пассажирка 1987 г.р. автомашины «Ниссан Ноут» госпитализированы с различными травмами в больницу.

В момент ДТП женщина находилась на заднем правом пассажирском сиденье, пристегнутая ремнем безопасности. Второй пассажир – мужчина 1987 г.р. – не пострадал. В момент аварии он находился на переднем пассажирском сиденье, пристегнутый ремнем безопасности.

Госавтоинспекция напоминает, что автомобиль с включённым проблесковым маячком и звуковым сигналом имеет право отступать от требований некоторых пунктов правил дорожного движения, в том числе игнорировать сигналы светофора (если это будет безопасно и не создаст аварийную ситуацию для других участников дорожного движения). При приближении транспортных средств с включённым проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители должны уступить дорогу, а в случае необходимости остановиться для обеспечения беспрепятственного проезда этих и сопровождаемых ими других транспортных средств.

Возобновлять движение разрешается только после проезда замыкающего колонну транспортного средства с включёнными проблесковыми маячками.

Не предоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесённые на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включёнными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом — карается штрафом от 3000 до 5000 рублей, или лишением прав на срок от 3 месяцев до 1 года.