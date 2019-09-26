В центре Якутска изменились автобусные маршруты

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска информирует Вас о том, что согласно распоряжения от 10 июля 2019 года №1157 и №1158 с 27 сентября 2019 года, на период ремонтных работ по улице Суоруна Омоллоона от улицы Хабарова до улицы Ларионова и улицы Ларионова от Набережной 202 мкр. до 203 мкр. будет организовано временное изменение схем движения автобусных маршрутов №3, №17, № 111.

Данные маршруты будут осуществлять движение по улице Хабарова, согласно схемы.