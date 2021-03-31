31.03.2021
17:03
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Происшествия

В центре Якутска из окна выпал ребенок

31 марта 2021 года в социальных сетях появились сообщения о падении шестилетнего ребенка из окна квартиры, расположенной на 3 этаже жилого многоквартирного дома, расположенного на ул. Дзержинского в городе Якутске. В распространяемых сообщениях также содержатся сведения о других фактах нахождения ребенка без присмотра взрослых в квартире.

Следователем  СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) организована проверка данной информации, в ходе которой установлено, что по вызову соседей  прибыла бригада скорой медицинской помощи. Медработники осмотрели мальчика, переломов и иных тяжких телесных повреждений не обнаружено. Врачи зафиксировали ушиб ягодичной области и с рекомендациями оставили мальчика дома.

В ходе процессуальной проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего, оценят действие либо бездействие лиц, ответственных за защиту  прав и законных интересов несовершеннолетнего.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством. Ход проверки находится на контроле и.о. руководителя  следственного управления.

Прокуратура проверит обстоятельства падения ребенка из окна в Якутске
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая
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