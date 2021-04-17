В центре Якутска гуляет лиса

Подписчики отправили нам видео необычного события. В центре Якутска, на перекрестке улиц Кулаковского-Ярославского, преспокойно бегает рыжая лиса. До этого горожане не раз фиксировали в объективе лесных гостей, оказавшихся в городе. Что заставляет диких животных выходить из леса? View this post on Instagram A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru)

Фото: соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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