17.04.2021
10:41
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Происшествия

В центре Якутска гуляет лиса

Подписчики отправили нам видео необычного события. В центре Якутска, на перекрестке улиц Кулаковского-Ярославского, преспокойно бегает рыжая лиса. До этого горожане не раз фиксировали в объективе лесных гостей, оказавшихся в городе. Что заставляет диких животных выходить из леса?

Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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