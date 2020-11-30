В центре Якутска будет ограничено движение транспорта

Окружная администрация г. Якутска сообщает, что в связи с осуществлением строительно-монтажных работ по ремонту колодцев, канализационного коллектора АО «Водоканал» и в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение транспортных средств по проспекту Ленина на участке от улицы Каландаришвили до улицы Курашова в городе Якутске с 08:00 часов 30 ноября до 23:00 часов 27 декабря 2020 года.

По окончании ремонтных работ АО «Водоканал» обязуется произвести обратную засыпку траншеи с заменой грунта и с послойным уплотнением, восстановить элементы благоустройства, затронутые в процессе земляных работ до 27 декабря 2020 года, до восстановления асфальтобетонного покрытия производить подсыпку с послойным уплотнением в местах проведения земляных работ, полностью восстановить асфальтобетонное покрытие проезжей части до 31 мая 2021 года.