В центре внимания Нюргуша, что на этот раз?

В Якутском горсуде рассматривается иск о возмещении ущерба и компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью.

Тамада Нюргуша. Фото: соцсети Нюргуяны Сыроватской



Согласно судебной картотеке, иск подала Зоя Потапова, а в роли ответчика выступает популярная тамада и ведущая корпоративов Нюргуяна Сыроватская, более известная как Нюргуша. Что известно об этом иске?

Производство по делу приостановлено

Иск был подан Потаповой в августе этого года. Однако первое судебное заседание прошло только 27 сентября. Второе заседание прошло 6 октября, на нем было принято решение приостановить производство в связи с назначением судом экспертизы. Суть экспертизы не раскрывается.

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Тамада Нюргуша. Фото: соцсети Нюргуяны Сыроватской



Напомним, 19 июля на пляже Хотун Мааччыйа около поселка Нижний Бестях произошло ДТП, где пострадала женщина. Рано утром 38-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Lexus NX200, следуя по проселочной дороге, совершила наезд на женщину 35 лет.

То самое злосчастное ДТП возле пляжа Хотун Маччыйа. Фото: ГИБДД по Якутии



Пострадавшая была госпитализирована в больницу села Майя с закрытым переломом тазобедренного сустава (обеих лонных костей и седалищной кости справа) и травматическим шоком.

По данным издания News.Ykt.Ru, речь шла об известной блогерше-тамаде Нюргуяне Сыроватской — Нюргуше (водитель) и ее коллеге по ремеслу, певице Зое Потаповой (пострадавшая).