В центре внимания комиссии — школьное питание и летний отдых детей

Питание в школах города и организацию летнего отдыха рассмотрели 23 сентября на постоянной комиссии по социальной политике Якутской городской Думы.

На сегодняшний день в г. Якутске представлены 53 общеобразовательных организаций, из них имеют столовые 44 школы, в 9 школах работает буфет. Питание детей одноразовое, осуществляется в две смены, в интернате 5-разовое.

Как отметил Егор Охлопков, заместитель начальника Управления образования г. Якутска, с сентября 2020 г. все обучающиеся начальных классов получают бесплатное горячее питание не реже одного раза в день. Для первой смены подается завтрак, для второй — обед.

«За счет средств местного бюджета компенсируется питание обучающихся 5-11 классов льготной категории, куда входят дети-инвалиды, из малообеспеченных, многодетных семей, сироты и другие. Качество школьного питания контролируют из родительского сообщества. При этом стоимость питания для начальных классов составляет 92 руб. 10 коп., финансирование осуществляется за счет федерального бюджета. За счет местного бюджета льготная категория обучающихся получает по 54 руб. на питание в день. Этого разумеется, недостаточно, но определена такая сумма», — добавил он.

Как уточнил Егор Охлопков, если начальные классы переходят на дистанционное обучение, выдача сухого пайка не организовывается. Как известно, федеральные средства предусмотрены для горячего питания в школах. Напомним, решением Оперштаба г. Якутска льготники с 5-11 классы за счет местного бюджета получали сухие пайки в размере 54 руб.

Из-за неполного предоставления информации Управления образования г. Якутска по организации питания в детских садах, члены комиссии высказались за снятие вопроса с повестки. Поэтому данный вопрос будет рассмотрен на следующем заседании комиссии.

Кроме того, депутаты рассмотрели итоги летнего отдыха, оздоровления и труда школьников в 2021 году.

В связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с угрозой распространения COVID-19, в июне летних отдых детей был организован в дистанционном формате. Онлайн-площадки имели профориентационную, спортивно-оздоровительную, патриотическую направленность.

15 июля 2021 г. было отменено открытие пришкольных оздоровительных лагерей дневного пребывания на территории городского округа. Работа детских загородных лагерей была организована при условии «закрытого» режима с наполняемостью не более 75%. В пяти детских лагерях в этом году смогли отдохнуть 787 детей.

Как сообщил, Егор Охлопков, заместитель начальника Управления образования г. Якутска, 179 детей, проживающих в трудной жизненной ситуации, были охвачены летним отдыхом за счет местного бюджета.

Причем на все путевки муниципальных загородных лагерей предусмотрена компенсация в размере 13713 руб. за счет республиканской субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей.

«В этом году стартовала программа туристического кешбека в детские лагеря, разработанная Ростуризмом. Так, родители, которые приобрели путевки в детский лагерь получили 50% от уплаченной суммы, но не более 20 000 руб. Всего по этой программе приобретено 684 путевок», — сказал Егор Афанасьевич.

На вопрос депутата Саргыланы Васильевой, из чего складывается стоимость путевки в детских лагерях и чем объяснить их разницу, Егор Охлопков пояснил так.

«Есть методика расчета стоимости путевки, куда входит питание, обслуживание бассейна, медицинское обслуживание, медикаменты, дезинфицирующие препараты, заработная плата персонала. К примеру, «Спутник», «Радуга» имеют оборудованные крытые бассейны, где занимаются дети. Поэтому у них стоимость выше, чем у остальных лагерей», — отметил он.

Кроме того, на восстановление и ремонт корпусов трех летних лагерей: «Радуга», «Спутник» и им. Каландарашвили из республиканского бюджета выделено 12,4 млн. руб.

Напомним, на сегодняшний день земельный участок детского лагеря «Спутник» находится в республиканской собственности. Депутаты Гордумы неоднократно выступали с инициативой передать земельный участок летнего лагеря в муниципальную собственность. Но не было согласия со стороны Министерства образования.

«Возможно, они хотели передать под строительство Суперкампуса, но его место уже определено», — пояснил Егор Охлопков.

Отвечая на вопрос депутата Николая Васильева о газификации детских лагерей, он уточнил, что документация подготовлена по лагерю «Радуга», но с нехваткой средств вопрос ежегодно откладывается. На газификацию всех детских лагерей потребуется порядка 10 млн. руб.

По итогам комиссии были выработаны соответствующие предложения и рекомендации. Для решения вопроса о передаче земельного участка лагеря «Спутник» в муниципальную собственность, предложили выйти в профильный комитет Ил Тумэн и проработать с Министерством образования республики. При рассмотрении бюджета 2022 г. депутаты также настояли включить в план газификацию летнего лагеря «Радуга»