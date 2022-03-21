В Центре современной нефрологии и диализа открыта зеленая зона

На неделе вышел приказ Министерства здравоохранения РС(Я) о направлении пациентов, находящихся на постоянной заместительной почечной терапии в г. Якутске в «Центр современной нефрологии и диализа» для обеспечения проведения заместительной почечной терапии –на процедуру гемодиализа.

В центре сделано все, чтобы пациенту было максимально комфортно: просторные, чистые залы, светлые окна, удобные кресла, телевизоры. Здесь, функционируют аппараты искусственной почки. Во время процедуры пациенты чувствуют комфорт, удобства, имеют возможность пользоваться интернетом, смотреть телевизор. В центре созданы условия для людей с ограниченными возможностями – для них предусмотрен удобный лифт. Также мы позаботились и о питании во время диализа. Для них мы предлагаем питание с низким содержанием фосфора, калия, натрия для поддержания нормальной функции кишечника «Нутрикомп Дринк Ренал». Данная смесь является специализированной, полноценной, высокоэнергетической (2,0 ккал/мл) смесью, которая обогащена пищевыми волокнами, без глютена и холестерина, с крайне низким содержанием лактозы. Здесь для проведения сеанса диализа используется лучшее в мире оборудование «Fresenius Medical Care», высокопоточные диализаторы FX 60, 80, 100 Фирма «Baxter» АИП «Artis», «Polyflux», «Evodial».

Также пациенты, кроме процедуры диализа, будут иметь возможность сдать текущие анализы, пройти осмотр узких специалистов: эндокринолога и кардиолога. Это обусловлено тем, что «Центр современной нефрологии и диализа» не ограничивает свою деятельность только в проведении процедур гемодилализа , но и обращают внимание на диспансерное наблюдение прикрепленных к нашему Центру пациентов, находящихся на заместительной почечной терапии. Ведь основной задачей нашего медучреждения является пациентоориентированность и повышение качества жизни больных, страдающих терминальной стадией почечной недостаточности.

Сегодня мы готовы принять всех, кто нуждается в проведении заместительной почечной терапии – на процедуру гемодиализа. Все, у кого возникли вопросы по данной процедуре, можете записаться на прием к врачу-нефрологу в нефрологический кабинет по номеру 24-17-24 либо можете сделать звонок администратору 8(964)4299366; 8(964)4299277.