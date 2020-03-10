В центре «Сосновый бор» открываются новые смены

10 марта республиканский круглогодичный Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» встречает участников смен «Экофест», «Дети Арктики» и «Школы юных исследователей» при поддержке социальных партнеров Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии, Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии и Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства.

Смена объединит по традиции более 100 детей из разных районов республики, участников республиканского слета «Зеленые пионеры Якутии», IV –х республиканских соревнований народов Севера «Игры детей Арктики» и юных исследователей сельского хозяйства.

За время смены до 23 марта по трем направлениям будут проходить занятия, встречи, соревнования и защита проектов.

Так, юных защитников природы примут в торжественной обстановке в ряды «Зеленых пионеров Якутии», где им завяжет зеленые галстуки сам министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев. За время смены «Зеленые пионеры» будут защищать свои проекты в рамках конкурса «Зеленые пионеры на защите природы», встретятся с ведущими экологами Якутии, выедут в зоопарк «Орто Дойду».

Для участия в IV –Х республиканских соревнованиях народов Севера «Игры детей Арктики» съедутся школьники из 6 районов, где традиционно проживают коренные малочисленные народы Севера Республики Саха (Якутия). Они будут соревноваться по национальным видам спорта, посетят языковые курсы и дополнительные занятия.

Юные исследователи, под кураторством научных сотрудников Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства, посетят занятия, будут готовить проекты по научным исследованиям и выступят с докладом на XII форуме МСХА.

Хоть смена будет идти по трем направлениям, все школьники будут объединены оздоровительными процедурами, пятиразовым питанием, дополнительными образованием и развлекательными мероприятиями от вожатского коллектива «Душа Севера» Центра «Сосновый бор».